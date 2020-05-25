25 Май 2020 2020-05-25T13:52:23+03:00

В Сочи возобновили работу около 2 тысяч предприятий. Фото пресс-службы мэрии Сочи

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После почти двухмесячного перерыва в Сочи возобновили работу около 2 тысяч предприятий.

Речь идет о строительном и смежном с ним комплексе, салонах красоты и парикмахерских.

Работают также автосалоны, автомойки, магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров.

Главным условием открытия предприятий стало неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора. Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками.

Но одно из самых сложных к исполнению правил – это соблюдение социальной дистанции. Безопасное расстояние в 1,5 метра друг от друга должны соблюдать не только сотрудники салонов и магазинов, но и их посетители. Это крайне важно для продолжения работы предприятия.

- Мониторинговые группы ежедневно контролируют работу всех вновь открывшихся объектов торговли и предприятий бытовых услуг. В случае несоблюдения предписанных Роспотребнадзором правил, владельцы предприятий будут оштрафованы. Также согласно решению суда организации должны будут временно приостановить свою деятельность, - отметил начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук.

ИСТОЧНИК KP.RU