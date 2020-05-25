В Сочи возобновили работу около 2 тысяч предприятий
После почти двухмесячного перерыва в Сочи возобновили работу около 2 тысяч предприятий.
Речь идет о строительном и смежном с ним комплексе, салонах красоты и парикмахерских.
Работают также автосалоны, автомойки, магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров.
Главным условием открытия предприятий стало неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора. Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками.
Но одно из самых сложных к исполнению правил – это соблюдение социальной дистанции. Безопасное расстояние в 1,5 метра друг от друга должны соблюдать не только сотрудники салонов и магазинов, но и их посетители. Это крайне важно для продолжения работы предприятия.
- Мониторинговые группы ежедневно контролируют работу всех вновь открывшихся объектов торговли и предприятий бытовых услуг. В случае несоблюдения предписанных Роспотребнадзором правил, владельцы предприятий будут оштрафованы. Также согласно решению суда организации должны будут временно приостановить свою деятельность, - отметил начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук.
ИСТОЧНИК KP.RU