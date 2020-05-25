В Краснодаре полицейскому дали восемь с половиной лет строгача за взятку

25 Май 2020 2020-05-25T14:23:06+03:00

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Краснодарский краевой суд рассмотрел жалобу на приговор следователя полиции, обвиненного в получении взятки в 4 миллиона рублей. За деньги полицейский планировал прекратить уголовное дело за незаконное предпринимательство. Оперативники УФСБ по Краснодарскому краю нашли банкноты у него дома и в служебном кабинете.

- Судебной коллегией по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрено уголовное дело по апелляционной жалобе на приговор, которым бывший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, - гласит итоговое решение апелляции.

Инстанция рассмотрела материалы уголовного дела, но не нашла повода для отмены, пересмотра или смягчения приговора. Бывшего следователя отправили в исправительную колонию строгого режима на 8,6 лет. Более того, 3,6 лет он не сможет занимать должности в госструктурах. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU