2020-05-25T15:07:48+03:00
Общество

Краснодарцам не понравилось работать на удаленке

Кубанская столица возглавила рейтинг по недовольству горожан домашним графиком
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Работников и работу ищут немногиеРаботников и работу ищут немногие
Изменить размер текста:

Более 66 тысяч россиян опросили эксперты рейтингового агентства, чтобы сделать вывод о настроениях в компаниях в период пандемии коронавируса. Сегодня, 25 мая, многие из предприятий в Краснодарском крае возобновили свою работу после карантина. И, судя по числу недовольных деятельностью в дистанционном графике, очень вовремя.

Так, в Краснодаре более 32 процентов сотрудников фирм ответили, что демотивированы работой на удаленке. Устраивает образ деловой жизни только 3 процента опрошенных. К слову, кубанская столица возглавила рейтинг по данной позиции среди городов-миллионников.

Чуть менее недовольны своим положением в Ростове-на-Дону (31%). Третье место - у жителей Новосибирска и Владивостока (30%).

Кстати, судя по данным опроса руководителей компаний, в Краснодаре на 80 процентов снизился спрос на рабочую силу.

Сами соискатели тоже считают, что в период пандемии коронавируса, заниматься поиском работы рискованно для жизни и здоровья. Таких мнений среди опрошенных в Краснодаре ровно половина. Самыми опасными в этом плане сферами сейчас считаются медицина, фармакология, розничная торговля и государственная служба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг поставит 60 автобусов для городских маршрутов в Санкт-Петербурге
Энергообъекты Курганинского района готовят к осенне-зимнему сезону
В Сочи пенсионерка заплатила мошенникам 1,5 млн рублей за курс магии
На Кубани более трех тысяч безработных получили выплаты на детей
ГИБДД в Сочи всерьез взялось за стритрейсеров
В Краснодаре мужчина украл маникюрных щипчиков на 5 тысяч рублей
В Сочи новая система водоотведения исключит попадание стоков в реки и море
Краснодарцам не понравилось работать на удаленке
В Краснодарском филиале РСХБ проходит акция по вкладу с повышенной ставкой в честь 75-летия Победы
В Краснодаре полицейскому дали восемь с половиной лет строгача за взятку
В Сочи возобновили работу около 2 тысяч предприятий
В Краснодаре по нацпроекту готовы 13 из 69 участков улиц
В Краснодаре индивидуальный предприниматель незаконно выдавала займы