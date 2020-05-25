Краснодарцам не понравилось работать на удаленке

25 Май 2020 2020-05-25T15:07:48+03:00

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Более 66 тысяч россиян опросили эксперты рейтингового агентства, чтобы сделать вывод о настроениях в компаниях в период пандемии коронавируса. Сегодня, 25 мая, многие из предприятий в Краснодарском крае возобновили свою работу после карантина. И, судя по числу недовольных деятельностью в дистанционном графике, очень вовремя.

Так, в Краснодаре более 32 процентов сотрудников фирм ответили, что демотивированы работой на удаленке. Устраивает образ деловой жизни только 3 процента опрошенных. К слову, кубанская столица возглавила рейтинг по данной позиции среди городов-миллионников.

Чуть менее недовольны своим положением в Ростове-на-Дону (31%). Третье место - у жителей Новосибирска и Владивостока (30%).

Кстати, судя по данным опроса руководителей компаний, в Краснодаре на 80 процентов снизился спрос на рабочую силу.

Сами соискатели тоже считают, что в период пандемии коронавируса, заниматься поиском работы рискованно для жизни и здоровья. Таких мнений среди опрошенных в Краснодаре ровно половина. Самыми опасными в этом плане сферами сейчас считаются медицина, фармакология, розничная торговля и государственная служба.

ИСТОЧНИК KP.RU