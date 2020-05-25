25 Май 2020 2020-05-25T15:18:47+03:00

В Сочи новая система водоотведения исключит попадание стоков в реки и море. Фото пресс-службы городского водоканала.

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В Сочи для детальной проработки федерального проекта «Сочи – жемчужина России» создана рабочая группа. Он направлен на развитие и улучшение систем водоснабжения и водоотведения курорта.

Например, в рамках проекта будет создана централизованная система водоотведения, которая полностью исключит попадание стоков в реки и море.

- В ходе реализации масштабного проекта в городе и сочинских селах будут введены в эксплуатацию новые и реконструированы по наивысшим стандартам старые очистные сооружения, построены и модернизированы водозаборы во всех районах Большого Сочи, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Одной из важных составляющих проекта станет уникальная система ливневой канализации, которая позволит исключить подтопление зон прибрежного кластера во время обильных осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU