2020-05-25T15:18:47+03:00
Общество

В Сочи новая система водоотведения исключит попадание стоков в реки и море

Работы будут вестись в рамках федерального проекта
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи новая система водоотведения исключит попадание стоков в реки и море. Фото пресс-службы городского водоканала.В Сочи новая система водоотведения исключит попадание стоков в реки и море. Фото пресс-службы городского водоканала.
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В Сочи для детальной проработки федерального проекта «Сочи – жемчужина России» создана рабочая группа. Он направлен на развитие и улучшение систем водоснабжения и водоотведения курорта.

Например, в рамках проекта будет создана централизованная система водоотведения, которая полностью исключит попадание стоков в реки и море.

- В ходе реализации масштабного проекта в городе и сочинских селах будут введены в эксплуатацию новые и реконструированы по наивысшим стандартам старые очистные сооружения, построены и модернизированы водозаборы во всех районах Большого Сочи, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Одной из важных составляющих проекта станет уникальная система ливневой канализации, которая позволит исключить подтопление зон прибрежного кластера во время обильных осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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