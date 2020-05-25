2020-05-25T16:18:48+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина украл маникюрных щипчиков на 5 тысяч рублей

Он сложил добычу за пазуху и ретировался
Ева МУР@kp_kuban
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Мужчину ждет судМужчину ждет суд
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В Краснодаре полицейские поймали вора. Он обчистил косметический магазин в Юбилейном микрорайоне, прихватив маникюрных щипчиков на пять тысяч рублей.

- Мужчина - ранее судимый уроженец Дагестана. Камеры видео-наблюдения зафиксировали, как он сложил товар за пазуху и, не расплатившись, вышел из магазина. Хозяин торговой точки заявил о краже в полицию, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УВД по Краснодару.

Теперь мужчину ждет суд. Если вина его будет доказана, то ему может грозить наказание до двух лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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