2020-05-25T16:41:42+03:00
Общество

ГИБДД в Сочи всерьез взялось за стритрейсеров

В ходе рейдов составлено более полутора десятков протоколов
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
ГИБДД в Сочи провели рейд по выявлению стритрейсеров. Фото ОГИБДД по СочиГИБДД в Сочи провели рейд по выявлению стритрейсеров. Фото ОГИБДД по Сочи
Изменить размер текста:

Наряды ГИБДД в Сочи провели серию ночных рейдов по выявлению стритрейсеров. Экипажи ДПС работали в местах скопления любителей ночных гонок в Олимпийском парке в Адлерском районе.

Инспекторами составлено 16 административных материалов. Сочинские лихачи оказались чрезвычайно «хитры на выдумку».

В частности, на двух машинах выявлено внесение изменений в конструкцию автомобиля, один административный материал был составлен за превышение допустимого уровня шума.

У одного автомобиля была выявлена неисправность рулевого управления, машина доставлена на специальную стоянку. Кроме того, с передних стекол 12 автомобилей снята тонировка.

При проверке одной из машин установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации автомобиля и вовсе находятся в розыске.

На водителя составлен административный материал, а сам гражданин доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

- Данные рейды в рамках операции «Стритрейсер» будут проводиться на протяжении всего летнего сезона»,- рассказал «Кп»-Кубань» замначальника ОГИБДД УВД по городу Сочи подполковник Эдуард Санников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг поставит 60 автобусов для городских маршрутов в Санкт-Петербурге
Энергообъекты Курганинского района готовят к осенне-зимнему сезону
В Сочи пенсионерка заплатила мошенникам 1,5 млн рублей за курс магии
На Кубани более трех тысяч безработных получили выплаты на детей
ГИБДД в Сочи всерьез взялось за стритрейсеров
В Краснодаре мужчина украл маникюрных щипчиков на 5 тысяч рублей
В Сочи новая система водоотведения исключит попадание стоков в реки и море
Краснодарцам не понравилось работать на удаленке
В Краснодарском филиале РСХБ проходит акция по вкладу с повышенной ставкой в честь 75-летия Победы
В Краснодаре полицейскому дали восемь с половиной лет строгача за взятку
В Сочи возобновили работу около 2 тысяч предприятий
В Краснодаре по нацпроекту готовы 13 из 69 участков улиц
В Краснодаре индивидуальный предприниматель незаконно выдавала займы