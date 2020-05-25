ГИБДД в Сочи всерьез взялось за стритрейсеров

25 Май 2020 2020-05-25T16:41:42+03:00

ГИБДД в Сочи провели рейд по выявлению стритрейсеров. Фото ОГИБДД по Сочи

В ходе рейдов составлено более полутора десятков протоколов

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Наряды ГИБДД в Сочи провели серию ночных рейдов по выявлению стритрейсеров. Экипажи ДПС работали в местах скопления любителей ночных гонок в Олимпийском парке в Адлерском районе.

Инспекторами составлено 16 административных материалов. Сочинские лихачи оказались чрезвычайно «хитры на выдумку».

В частности, на двух машинах выявлено внесение изменений в конструкцию автомобиля, один административный материал был составлен за превышение допустимого уровня шума.

У одного автомобиля была выявлена неисправность рулевого управления, машина доставлена на специальную стоянку. Кроме того, с передних стекол 12 автомобилей снята тонировка.

При проверке одной из машин установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации автомобиля и вовсе находятся в розыске.

На водителя составлен административный материал, а сам гражданин доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

- Данные рейды в рамках операции «Стритрейсер» будут проводиться на протяжении всего летнего сезона»,- рассказал «Кп»-Кубань» замначальника ОГИБДД УВД по городу Сочи подполковник Эдуард Санников.

ИСТОЧНИК KP.RU