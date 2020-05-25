На Кубани более трех тысяч безработных получили выплаты на детей

25 Май 2020 2020-05-25T16:49:41+03:00

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В Краснодарском крае родителям, потерявшим работу, выплатили по три тысяче рублей на ребенка. Такая мера поддержки была организована по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева.

- Эти деньги получили те граждане, которые были признаны безработными и с 1 марта им назначили минимальное пособие, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Более трех тысяч человек стали получателями этой меры поддержки. Кроме того, более 2 тысяч человек с детьми до 18 лет, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с утратой работы, теперь получают федеральную доплату.

В минтруда Краснодарского края напомнили, что встать на учет по безработице можно удаленно через портал "Работа в России". Уже сейчас в списках фигурирует более 100 тысяч заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU