В Сочи пенсионерка заплатила мошенникам 1,5 млн рублей за курс магии

25 Май 2020 2020-05-25T17:15:26+03:00

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Жительница Сочи Людмила Владимировна (имя изменено – авт.) мечтала овладеть секретами магии. От знакомых пенсионерка узнала о курсах, где всех желающих обещали научить целительным способностям за полгода. Программа включала групповые и индивидуальные мастер-классы.

Единственное, что смущало Людмилу Владимировну - это цена вопроса. Курсы стоили 1,5 млн рублей. Женщина некоторое время сомневалась, но в конце конов решилась и перевела деньги на обучение. Это было в 2018 году. Однако пенсионерка обратилась в полицию только сейчас, когда поняла, что попала на удочку мошенников.

- Как и следовало ожидать, курсы не оправдали надежд жительницы Сочи. По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU