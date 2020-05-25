Энергообъекты Курганинского района готовят к осенне-зимнему сезону

25 Май 2020 2020-05-25T17:32:28+03:00

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Речь идет об энергообъектах «Восточная», «Водозабор» и «Константиновская», обеспечивающих электроснабжением около 12 тысяч жителей и 13 социальных объектов Курганинска, станицы Константиновская и хутора Красное поле. Ремонтом оборудования занимаются сотрудники Лабинских электрических сетей компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»).

От качества работы этих питающих центров зависит качетвенное обеспечение электроэнергией потребителей, в числе которых и ключевые объекты агропромышленного комплекса муниципалитета.

В ходе запланированных работ, энергетики уже провели техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, а также отремонтировали оборудование питающих центров.

Работу обновленной подстанции «Восточная» протестировали специалисты службы изоляции и защиты от перенапряжений. Энергетики выполнили испытания всего оборудования, в том числе силовых трансформаторов, ограничителей перенапряжения, конденсаторов связи.

– Мы приступили к ремонту объектов электросетевого комплекса. Это основной и наиболее важный этап подготовки оборудования к работе в предстоящий осенне-зимний период. Мы выполняем эту работу, четко следуя утвержденным планам и графикам. Также в условиях сложной эпидемиологической ситуации на особом контроле стоит соблюдение правил безопасности от коронавирусной инфекции – использование масок, антисептических средств, – подчеркнул первый заместитель директор, главный инженер Лабинских электрических сетей Сергей Яновский.

Отметим, Лабинские электрические сети отвечают за качественное электроснабжение в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах. Общая площадь обслуживаемое территории составляет около 7100 кв.км, а протяженность воздушных линий электропередачи превышает 6000 км.

ИСТОЧНИК KP.RU