38-я сессия ЗСК: Значительная часть повестки направлена на поддержку социальной сферы

25 Май 2020 2020-05-25T21:06:27+03:00

Также обсуждается налог на профессиональный доход, который поможет вывести часть экономики из тени

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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание с членами комитетов краевого парламента. Предметом обсуждения были вопросы, которые депутаты готовят к вынесению на 38-ю очередную сессию.

На повестке уже более тридцати вопросов. Значительная часть из них направлена на поддержку социальной сферы, решение актуальных проблем края, также кубанские парламентарии подготовили обращения в Госдуму, разработали необходимые корректировки в краевое законодательство с целью приведения его в соответствие с федеральным.

- Хочу поблагодарить коллег за то, что мы вместе смогли перестроить нашу работу с учетом сложившейся ситуации, оперативно подготовить ряд законопроектов, необходимость в которых возникла в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Убежден, все прилагаемые усилия окажут позитивный вклад в улучшение обстановки в нашем крае, в том числе те законопроекты, которые мы подготовили к рассмотрению на 38-й сессии, - сказал Юрий Бурлачко.

На сессию выносится проект закона «О введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Краснодарского края».

Воспользоваться новым специальным налоговым режимом смогут граждане, которые не имеют работодателя, и индивидуальные предприниматели, не привлекающие наемных работников и не применяющие иные системы налогообложения, которые создают собственный продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников и чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год.

Реализация закона будет способствовать увеличению численности занятых в сфере малого предпринимательства и микробизнеса, стимулировать самозанятых граждан к выходу из теневого сектора рынка труда.

Также на сессии будет рассмотрен проект закона о налоге на имущество организаций, который вносится по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Согласно документу для участников нацпроекта по повышению производительности труда предлагается понизить ставку по налогу на имущество в качестве меры поддержки.

На сессии будут рассмотрены и многие другие вопросы, в числе которых меры по поддержке экономики и социальной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU