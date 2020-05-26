Депутаты Кубани работают над запретом никотиносодержащих смесей без табака

26 Май 2020 2020-05-25T21:05:52+03:00

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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание с членами комитетов краевого парламента. Предметом обсуждения были вопросы, которые депутаты готовят к вынесению на 38-ю очередную сессию.

Одним из важных вопросов на повестке является распространение никотиновой бестабачной продукции.

По вопросу правового регулирования и ограничения ее оборота кубанские законодатели подготовили обращение к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину. На сегодняшний день законом запрещена торговля насваем и сосательным табаком - снюсом. Вместе с тем, наличие конкретной и исчерпывающей формулировки в отношении продукции, содержащей в своем составе табак, послужило основанием для появления и распространения в Российской Федерации и в Краснодарском крае, в частности, жевательных и сосательных никотиносодержащих смесей без содержания табака.

Запрет на их розничную продажу законодательством пока не установлен. Эта продукция выпускается в том числе в форме жевательного мармелада, леденцов, жевательных резинок, «фруктовых» смесей и конфет с различными вкусовыми добавками. Популярность такой никотиносодержащей продукции среди школьников и подростков растет благодаря привлекательной упаковке и удобству использования, ее употребление почти незаметно для окружающих, а реализация довольно часто осуществляется около школ и других детских образовательных учреждений.

Употребление дает очень стойкий токсический эффект и приводит к довольно серьезным интоксикационным расстройствам. По мнению депутатов, необходимо ввести как можно скорее запрет на данную продукцию.

- Это вопрос, не терпящий отлагательств. Впереди каникулы, но из-за пандемии охватить подрастающее поколение летними спортивными и оздоровительными мероприятиями в прежних объемах будет крайне сложно. Мы должны думать о том, чем будут заняты в этих условиях дети, и не допустить роста негативных проявлений в подростковой среде, – сказал Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU