На Кубани с 23 мая на 50% увеличилось количество рейсов городских и пригородных автобусов

26 Май 2020 2020-05-26T07:32:47+03:00

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В связи со стабильной эпидобстановкой и распоряжением губернатора региона Вениамина Кондратьева трамваи, троллейбусы, автобусы начали снова работать в режиме полного дня.

Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, с 23 мая количество обслуживаемых рейсов по маршрутам увеличилось на 50%, по ряду направлений – до 70%.

- Трамваи и троллейбусы в Краснодаре также теперь работают в течение всего дня. В целом число водителей на линиях общественного транспорта города увеличилось вдвое, кондукторов – в полтора раза, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также продолжается ежедневная дезинфекция салонов перед выпуском и по возвращению с маршрутов. Температуру проверяют у водителей и кондукторов, им выдают антисептики и средства индивидуальной защиты.

Напомним, в Армавире до конца года построят школу на 1100 мест. Сейчас строители уже возвели стены и установили лестничные пролеты. И заняты укладкой теплотрассы.

ИСТОЧНИК KP.RU