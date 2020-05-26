На Кубани с 23 мая на 50% увеличилось количество рейсов городских и пригородных автобусов
В связи со стабильной эпидобстановкой и распоряжением губернатора региона Вениамина Кондратьева трамваи, троллейбусы, автобусы начали снова работать в режиме полного дня.
Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, с 23 мая количество обслуживаемых рейсов по маршрутам увеличилось на 50%, по ряду направлений – до 70%.
- Трамваи и троллейбусы в Краснодаре также теперь работают в течение всего дня. В целом число водителей на линиях общественного транспорта города увеличилось вдвое, кондукторов – в полтора раза, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также продолжается ежедневная дезинфекция салонов перед выпуском и по возвращению с маршрутов. Температуру проверяют у водителей и кондукторов, им выдают антисептики и средства индивидуальной защиты.
Напомним, в Армавире до конца года построят школу на 1100 мест. Сейчас строители уже возвели стены и установили лестничные пролеты. И заняты укладкой теплотрассы.
ИСТОЧНИК KP.RU