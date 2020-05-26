2020-05-26T08:03:51+03:00
Карта Кубани

Жители Новороссийска на три дня останутся без воды

Холодную воду дадут не ранее вечера 28 мая
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
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В Новороссийске с 26 по 28 мая включительно не будет воды. В это время приступят к переврезке 18-километрового участка магистрального водовода Троицкого группового водопровода на территории Крымского района.

Как добавили в пресс-службе администрации Новороссийска, также запланированы переподключения отремонтированных водопроводных сетей на семи улицах города.

На Хворостянского, Сипягина, Рубина, Коммунистической, Видова и на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Волгоградской к работам приступят бригады МУП «Водоканал» совместно с подрядными организациями.

Ремонт одновременно начнется на 32 точках, в них будет задействовано около 100 человек и 70 единиц спецтехники.

Холодное водоснабжение восстановят не ранее вечера 28 мая, после заполнения резервуаров чистой водой и выполнения регулировочных работ на распределительных сетях города.

Заказать подвоз воды автоцистерной можно через аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефонам: 8(8617)30-98-60 и 8(8617)30-98-61, диспетчерскую службу МБУ «АПК Безопасный город»: 8 (8617) 63-70-76 и 8 (8617)63-71-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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