В Анапе началось асфальтирование дороги к селу Бужор

26 Май 2020 2020-05-26T08:32:41+03:00

Раньше ее приходилось грейдировать по несколько раз в год

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В Анапском округе началось асфальтирование дороги, ведущей на село Бужор. В понедельник там уже работала дорожная техника: два катка, асфальтоукладчик, грейдер и погрузчик, два самосвала.

- Раньше дорога была в гравийном исполнении, и ее приходилось грейдировать по несколько раз в год. Решение ее заасфальтировать принял глава Анапы Юрий Поляков, - отметили в пресс-службе администрации Анапы.

Площадь асфальта, который будет уложен в два слоя, составит порядка 7 тысяч квадратных метров, а протяженность дороги – почти полтора километра. Работы завершатся через неделю.

В этом году в станице Анапской были заасфальтированы участки нескольких улиц, среди них Закубанских поселян, Юбилейная, Набережная. Порядка 10 улиц отсыпали щебнем. Дорожные работы в сельском округе будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU