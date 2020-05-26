В доме у жителя Тбилисского района нашли 100 граммов конопли
Сотрудники полиции по Тбилисскому району получили информацию о том, что местный житель может быть причастен к незаконному хранению наркотиков.
В доме у 43-летнего мужчины нашли высушенные части растения серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли. Экспертиза подтвердила, что это наркотик весом более 100 граммов. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.
- Выяснилось, что подозреваемый хранил запрещенное вещество для личного употребления, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет. Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU