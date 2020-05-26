На Кубани досрочно прекращены полномочия главы Екатериновского сельского поселения

26 Май 2020 2020-05-26T09:38:02+03:00

Это было сделано после проверок прокуратуры

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В Щербиновском районе сотрудники ведомства нашли в деятельности главы Екатериновского сельского поселения грубые нарушения.

Так, вопреки требованиям закона мужчина работал в возглавляемой им администрации с родственницей. Глава поселения не подал соответствующие документы в комиссию по урегулированию конфликта интересов. Поэтому он решился путем досрочного прекращения его полномочий.

Также сотрудниками прокуратуры были установлены факты фальсификации документов первичной бухгалтерской отчетности. В путевых листах были указаны завышенные сведения о передвижении служебного автомобиля более чем на 48 тысяч километров и расходе топлива на общую сумму свыше 150 тысяч рублей.

- После прокурорской проверки этим фактам будет дана уголовно-правовая оценка, - добавили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU