На Кубани досрочно прекращены полномочия главы Екатериновского сельского поселения
В Щербиновском районе сотрудники ведомства нашли в деятельности главы Екатериновского сельского поселения грубые нарушения.
Так, вопреки требованиям закона мужчина работал в возглавляемой им администрации с родственницей. Глава поселения не подал соответствующие документы в комиссию по урегулированию конфликта интересов. Поэтому он решился путем досрочного прекращения его полномочий.
Также сотрудниками прокуратуры были установлены факты фальсификации документов первичной бухгалтерской отчетности. В путевых листах были указаны завышенные сведения о передвижении служебного автомобиля более чем на 48 тысяч километров и расходе топлива на общую сумму свыше 150 тысяч рублей.
- После прокурорской проверки этим фактам будет дана уголовно-правовая оценка, - добавили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU