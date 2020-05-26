В Сочи запланировано строительство двух новых детсадов

26 Май 2020 2020-05-26T09:58:26+03:00

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Строительство новых блоков к детсадам №6 на улице Гагарина и №105 на Донской позволит создать 160 новых мест, половина из которых предусмотрена для воспитанников яслей.

Новые места в детсадах будут готовы для маленьких сочинцев уже в 2021 году.

Уже получено положительное заключение государственной экспертизы по этим двум детским садам. Начало строительства запланировано на лето 2020 года.

- Кроме того, уже началось и строительство школы в микрорайоне Мамайка на 800 мест. Готова документация на строительство школы в Красной Поляне и блоков для начальных школ на Виноградной и на Чекменёва. Каждый объект рассчитан на 400 учеников, - рассказала начальник управления по образованию и науке мэрии Сочи Ольга Медведева.

ИСТОЧНИК KP.RU