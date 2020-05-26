В УФАС по Краснодарскому краю рассказали о рекламе табачных изделий

26 Май 2020 2020-05-26T10:08:40+03:00

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25 мая в УФАС по Краснодарскому краю прошел брифинг заместителя руководителя управления Карины Бжассо. На нем рассказали о рекламе табака и курительных принадлежностей, в том числе кальянов с точки зрения законодательства о рекламе.

Руководитель управления сообщила о запрете на бесплатное распространение табачных изделий, также нельзя применять скидки на них или демонстрировать процесс потребления их в аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях.

- В УФАС напомнили, что данные запреты распространяются и на рекламу трубок, кальянов, сигаретной бумаги и зажигалок, - отметили в пресс-службе Краснодарского УФАС России.

Так, антимонопольным органом ведется активная работа по выявлению нарушений законодательства. В 2019 году их нашли у 11 хозяйствующих субъектов. Шесть предпринимателей со страницы в социальной сети удалили незаконную рекламу. Остальным были выданы предписания об устранении нарушения законодательства, а ответственные лица будут привлечены к административной ответственности.

Руководитель управления Карина Бжассо пояснила, что сами по себе слова и выражения: «пиво», «живое пиво», «вина», «вина Кубани», «сигареты», «алкоголь», «табак» не могут быть признаны рекламой. Они представляют собой обобщенное наименование группы товаров и не позволяют выделить конкретный товар.

ИСТОЧНИК KP.RU