В Тимашевском районе при пожаре в частном доме погибла пенсионерка

26 Май 2020 2020-05-26T11:20:18+03:00

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Рано утром 26 мая произошло ЧП в хуторе Незаймановском в Тимашевском районе. Загорелась одна из комнат дома, расположенного на улице Ленина.

- Соседи, увидев пожар, вызвали сотрудников МЧС. Они локализовали возгорание, после чего в комнате нашли тело 76-летней хозяйки дома. Предположительно причиной пожара стала неисправность электроприбора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данному факту Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. После примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU