2020-05-26T11:20:18+03:00
Происшествия

В Тимашевском районе при пожаре в частном доме погибла пенсионерка

Причиной возгорания стала неисправность электроприбора
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краюФото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

Рано утром 26 мая произошло ЧП в хуторе Незаймановском в Тимашевском районе. Загорелась одна из комнат дома, расположенного на улице Ленина.

- Соседи, увидев пожар, вызвали сотрудников МЧС. Они локализовали возгорание, после чего в комнате нашли тело 76-летней хозяйки дома. Предположительно причиной пожара стала неисправность электроприбора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данному факту Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. После примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре строят цокольный этаж новой школы на 1550 мест
В Тихорецком районе осудят фальшивомонетчика из Пермского края
В Сочи завершается масштабный ремонт на улице Дмитриевой
В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей возводят новый корпус школы № 46
В Тимашевском районе при пожаре в частном доме погибла пенсионерка
В Северском районе из незаконного оборота изъяли 250 литров пива
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 26 мая 2020 года: заболел ребенок в возрасте 11 месяцев
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 мая 2020 года увеличилось на 89 человек
Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в Wink
В УФАС по Краснодарскому краю рассказали о рекламе табачных изделий
В Сочи запланировано строительство двух новых детсадов
На Кубани досрочно прекращены полномочия главы Екатериновского сельского поселения
Депутаты Кубани работают над запретом никотиносодержащих смесей без табака
В доме у жителя Тбилисского района нашли 100 граммов конопли