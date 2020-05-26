2020-05-26T11:56:46+03:00
Общество

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей возводят новый корпус школы № 46

Его планируют открыть 1 сентября 2021 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице новый корпус на 400 мест в одну смену с переходной галереей возводят по улице Гидростроителей, 20. Рабочие уже приступили к армированию фундамента здания и возведению цокольного этажа.

Глава города Евгений Первышов отметил, что сейчас регион выходит из ограничений, введенных на период карантина. Поэтому в сжатые сроки сейчас восстанавливают темпы возведения соцобъектов города.

Как рассказал заместитель главы города Владислав Ставицкий, проект нового корпуса предусматривает максимальное сохранение деревьев нна территории школы. Строительство блока начальных классов стартовало в начале марта. Уже готов котлован под будущее здание.

Новый корпус - трехэтажный с техническим подвалом. С основным зданием школы его свяжет переходная галерея на уровне 2-го этажа. Общая площадь нового корпуса — 7,3 тысяч квадратных метров. Новый блок начальных классов откроется 1 сентября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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