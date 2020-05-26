В Сочи завершается масштабный ремонт на улице Дмитриевой

26 Май 2020 2020-05-26T11:40:20+03:00

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В Сочи продолжается масштабный ремонт городских улиц. В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на эти цели курорту выделено 830 миллионов рублей. Около 79% годового плана уже выполнено.

Сейчас завершается ремонт улицы Дмитриевой в Хостинском районе.

Реконструкции подвергся километровый участок улицы в густонаселенном микрорайоне Светлана.

- Здесь дорожники уже подняли горловины колодцев и дождеприёмных решёток, заменили бордюрный камень, заменили покрытие на новое- из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона,- сообщает мэрия Сочи.

В Хостинском районе Сочи по нацпроекту в этом году будет отремонтировано 23 объекта, а всего в муниципалитете – 85.

ИСТОЧНИК KP.RU