В Сочи завершается масштабный ремонт на улице Дмитриевой
В Сочи продолжается масштабный ремонт городских улиц. В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на эти цели курорту выделено 830 миллионов рублей. Около 79% годового плана уже выполнено.
Сейчас завершается ремонт улицы Дмитриевой в Хостинском районе.
Реконструкции подвергся километровый участок улицы в густонаселенном микрорайоне Светлана.
- Здесь дорожники уже подняли горловины колодцев и дождеприёмных решёток, заменили бордюрный камень, заменили покрытие на новое- из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона,- сообщает мэрия Сочи.
В Хостинском районе Сочи по нацпроекту в этом году будет отремонтировано 23 объекта, а всего в муниципалитете – 85.
ИСТОЧНИК KP.RU