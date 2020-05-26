2020-05-26T12:13:11+03:00
Происшествия

В Тихорецком районе осудят фальшивомонетчика из Пермского края

Он обвиняется в незаконном сбыте поддельных денег
Александра ПОДУШКО
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В Тихорецком районе осудят фальшивомонетчика из Пермского краяВ Тихорецком районе осудят фальшивомонетчика из Пермского края
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В сентябре прошлого года мужчина из Пермского края через Интернет купил у неустановленного лица 20 поддельных билетов Центрального Банка РФ номиналом 5 тысяч рублей. Их он получил через тайник в Краснодаре.

С 4 октября по 8 ноября 2020 года он сбыл 5 поддельных купюр в различных продуктовых магазинах Тихорецкого, Северского районов, а также в краевой столице, покупая продукты и напитки. Полученную сдачу он потратил.

- Остальные поддельные деньги мужчина уничтожил у себя дома, однако не успел избавиться от улик. Их нашли сотрудники ОМВД России по Тихорецкому району в ходе обыска, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении 30-летнего жителя Пермского края по ч.1 ст.186 УК РФ (хранение в целях сбыта, сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации) возбудили уголовное дело. Ему грозит 8 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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