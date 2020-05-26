В Краснодаре водитель «Мерседес» сбил женщину

26 Май 2020 2020-05-26T13:11:14+03:00

С травмами она была госпитализирована

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В Краснодаре 25 мая около часа дня на улице Дзержинского произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 26-летний молодой человек за рулем автомобиля «Мерседес» сбил пешехода. Женщина переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате происшествия 42-летняя местная жительница с травмами была госпитализирована.

- Как выяснилось, мужчина был лишен прав. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах региона 25 мая 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции было зафиксировано 13 ДТП, в которых один человек погиб и 13 человек получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU