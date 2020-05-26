Хозяйка квартиры в Сочи «кинула» покупателя с предоплатой
В отдел полиции Центрального района Сочи с заявлением обратился житель курорта.
Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенницы.
В Интернете он обнаружил объявление о продаже квартиры и договорился с собственницей жилья о заключении договора купли-продажи.
При этом женщина убедила покупателя передать ей 118 000 рублей в качестве предоплат. В ходе оформления документов выяснилось, что на покупаемую им квартиру претендуют еще несколько человек-родственников собственницы, которые также имеют на жилплощадь законные права.
После этого покупатель отказался от своего намерения и попросил партнера по сделке вернуть предоплату. Но женщина резко пропала из виду, и на телефонные звонки не отвечала.
Оперативники задержали 36-летнюю местную жительницу у нее в квартире и доставили в отдел полиции.
Как удалось установить полицейским, задержанная прекрасно знала о том, что продать принадлежащую ей квартиру невозможно. Полученную от покупателя предоплату она потратила на свои нужды.
Сейчас следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
- Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,-сообщает УВД Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU