Хозяйка квартиры в Сочи «кинула» покупателя с предоплатой

26 Май 2020 2020-05-26T13:13:04+03:00

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В отдел полиции Центрального района Сочи с заявлением обратился житель курорта.

Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенницы.

В Интернете он обнаружил объявление о продаже квартиры и договорился с собственницей жилья о заключении договора купли-продажи.

При этом женщина убедила покупателя передать ей 118 000 рублей в качестве предоплат. В ходе оформления документов выяснилось, что на покупаемую им квартиру претендуют еще несколько человек-родственников собственницы, которые также имеют на жилплощадь законные права.

После этого покупатель отказался от своего намерения и попросил партнера по сделке вернуть предоплату. Но женщина резко пропала из виду, и на телефонные звонки не отвечала.

Оперативники задержали 36-летнюю местную жительницу у нее в квартире и доставили в отдел полиции.

Как удалось установить полицейским, задержанная прекрасно знала о том, что продать принадлежащую ей квартиру невозможно. Полученную от покупателя предоплату она потратила на свои нужды.

Сейчас следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

- Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,-сообщает УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU