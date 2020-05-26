2020-05-26T13:29:12+03:00
Происшествия

В Темрюке осудили похитителей местной жительницы

Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима
Александра ПОДУШКО
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В Темрюке осудили похитителей местной жительницыВ Темрюке осудили похитителей местной жительницыФото: Архив "КП"
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Еще 10 апреля 2019 года пьяные жители Краснодарского края решили похитить их общую знакомую. Они хотели узнать у нее какую-то важную для себя информацию.

Разыскивая женщину, они проникли в дом, расположенный в поселке Красный Октябрь, где один из мужчин схватил находившуюся в жилище местную жительницу и, угрожая ее убить, приставил к ее горлу нож. Но знакомой там не оказалось, поэтому потерпевшую отпустили.

Подельники ушли и продолжили поиски. Увидев на одной из улиц свою жертву, они схватили ее, несколько раз ударили рукояткой ножа в шею и заставили идти с ними.

- Они закрыли ее в доме, где удерживали в течение трех дней, пока женщине не удалось сбежать через окно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Изучив материалы дела, суд признал мужчин виновными. Им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 2 месяца и 5 лет и 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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