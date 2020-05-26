В Сочи начинается строительство нового учебного корпуса для начальных классов

26 Май 2020 2020-05-26T13:49:16+03:00

Он будет построен рядом со школой № 11 в Хостинском районе

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Новый корпус для начальных классов площадью 8,5 тысяч квадратных метров создадут на территории уже существующей школы №11 в Хостинском районе курорта.

Согласно проекту, на первом этаже будут находиться столовая с обеденным залом на 200 мест и медицинский блок . На втором и третьем этажах расположатся спортзал и кабинет музыки, а также студия танцев, классы для моделирования и творчества, – рассказали в краевом департаменте строительства.

Расходы по стройке в текущем году составят более 136 млн рублей, из которых 127,8 млн – средства краевого бюджета. В следующем году на эти цели выделяется 227,6 млн рублей.

За период с 2015 года в регионе открыто 36 новых школ. Их возводят по краевым и федеральным программам, а также в рамках реализации двух нацпроектов – «Образование» и «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU