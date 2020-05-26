Атаман Долуда: всенародное признание делает «Комсомольскую правду» информационным флагманом страны

26 Май 2020 2020-05-26T15:26:11+03:00

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«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает получать поздравления с 95-летним юбилеем, который мы отпраздновали 24 мая. Поздравительное письмо нам написал атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

- Поздравялю «Комсомолку» с замечательным юбилеем! - написал казачий генерал. - 95 лет - это целая эпоха в жизни страны и любимого многими поколениями издания, вобравшего в себя историю нашей страны: создание новостроек, полет в космос, научные прорывы и национальное, культурное единение советской поры, стремление сохранить государственный вектор перестроечных лет.

По словам Николая Долуды, благодаря высокому профессионализму команды издания, неизменным остается ориентир на факты, историческую правду. «Комсомолка» пишет о судьбах простых людей, которые честным трудом и душевным усердием держат на своих плечах страну, ценят Слово «Комсомольской правды» за ее искренность, поддержку, актуальность животрепещущих тем и энергию прорыва. Именно поэтому всенародное признание делает «Комсомольскую правду» информационным флагманом всей России.

- Выражаю искреннюю признательность за долголетнее плодотворное сотрудничество и весомый вклад, который вносит Ваше издание в сохранение и развитие самобытной казачьей культуры на современном этапе, - уверен Николай Долуда. - Желаю Вам и сотрудникам Вашей редакции оставаться форпостом современного медийного пространства. Пусть стратегическим стержнем Ваших публикаций по-прежнему будет голос народа!

ИСТОЧНИК KP.RU