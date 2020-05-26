2020-05-26T15:59:43+03:00
Общество

На Кубани дольщики 199 долгостроев получили ключи от квартир

В этом году планируют достроить еще 119 проблемных домов
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.
Изменить размер текста:

Одно время Краснодарский край разрастался, как на дрожжах. В городах начинали возводить многоэтажки, вот только заканчивать стройку не спешили. Долгостроев становилось все больше. Решить проблему удалось благодаря масштабной зачистке строительной отрасли от недобросовестных застройщиков. В итоге за 5 лет в эксплуатацию ввели 199 «проблемных» объектов.

– Все планы остаются в силе – в этом году достроим 119 домов, - сказал глава края Вениамин Кондратьев. - Уже введено 24 многоэтажки. Еще пять домов завершены. Сейчас эти объекты ждут акта ввода в эксплуатацию.

Несмотря на сложности во время пандемии, по словам губернатора, нельзя допустить появления новых проблемных многоэтажек.

– Основным условием предоставления средств на завершение долгостроев края является ввод проблемного дома до 1 квартала 2021 года, – сказал «Комсомольской правде» - Кубань» уководитель департамента по надзору в строительной сфере края Максим Карпенко. - Край продолжит работу по достройке проблемных домов и будут активно участвовать во взаимодействии с Федеральным фондом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи более 600 детей получили в подарок мобильные телефоны
Прокуратура Кубани проверит полицейских, задержавших мужчину, который был с двумя детьми
На Кубани дольщики 199 долгостроев получили ключи от квартир
Атаман Долуда: всенародное признание делает «Комсомольскую правду» информационным флагманом страны
Жители России после нерабочих дней увеличили число покупок почти на 20%
На Кубани охранник фермы украл 4 поросят
В Сочи начинается строительство нового учебного корпуса для начальных классов
В Сочи местного жителя осудят за убийство жены
В Темрюке осудили похитителей местной жительницы
Хозяйка квартиры в Сочи «кинула» покупателя с предоплатой
В Краснодаре водитель «Мерседес» сбил женщину
В прокуратуре отреагировали на действия полицейских, предупредивших ущемленных медиков об экстремизме
В Краснодаре строят цокольный этаж новой школы на 1550 мест
В Тихорецком районе осудят фальшивомонетчика из Пермского края
В Сочи завершается масштабный ремонт на улице Дмитриевой
В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей возводят новый корпус школы № 46
В Тимашевском районе при пожаре в частном доме погибла пенсионерка
В Северском районе из незаконного оборота изъяли 250 литров пива
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 26 мая 2020 года: заболел ребенок в возрасте 11 месяцев
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 мая 2020 года увеличилось на 89 человек
Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в Wink
В УФАС по Краснодарскому краю рассказали о рекламе табачных изделий
В Сочи запланировано строительство двух новых детсадов
На Кубани досрочно прекращены полномочия главы Екатериновского сельского поселения
Депутаты Кубани работают над запретом никотиносодержащих смесей без табака
В доме у жителя Тбилисского района нашли 100 граммов конопли