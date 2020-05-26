На Кубани дольщики 199 долгостроев получили ключи от квартир

26 Май 2020 2020-05-26T15:59:43+03:00

В этом году планируют достроить еще 119 проблемных домов

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Одно время Краснодарский край разрастался, как на дрожжах. В городах начинали возводить многоэтажки, вот только заканчивать стройку не спешили. Долгостроев становилось все больше. Решить проблему удалось благодаря масштабной зачистке строительной отрасли от недобросовестных застройщиков. В итоге за 5 лет в эксплуатацию ввели 199 «проблемных» объектов.

– Все планы остаются в силе – в этом году достроим 119 домов, - сказал глава края Вениамин Кондратьев. - Уже введено 24 многоэтажки. Еще пять домов завершены. Сейчас эти объекты ждут акта ввода в эксплуатацию.

Несмотря на сложности во время пандемии, по словам губернатора, нельзя допустить появления новых проблемных многоэтажек.

– Основным условием предоставления средств на завершение долгостроев края является ввод проблемного дома до 1 квартала 2021 года, – сказал «Комсомольской правде» - Кубань» уководитель департамента по надзору в строительной сфере края Максим Карпенко. - Край продолжит работу по достройке проблемных домов и будут активно участвовать во взаимодействии с Федеральным фондом.

ИСТОЧНИК KP.RU