25 мая в Краснодаре 55 приезжих отправили в обсерваторы
Введенный карантин все еще действует на территории Краснодарского края. Поэтому все, кто пересекает границу, безоговорочно направляется в обсерватор. В специальном немедицинском учреждении люди проводят ровно две недели. Лишь после этого им позволят выйти в город.
25 мая аэровокзал Краснодара принял 10 рейсов - самолеты прилетели из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Махачкалы и Тюмени. Всего в кубанскую столицу прибыли 565 человек.
- Каждому человеку специалисты Роспотребнадзора выдают предписания о необходимости самоизоляции, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.
Местные жители могут переждать карантин дома, а вот те, у кого прописка за пределами края, отправили в обсерватор. Всего за 25 мая в него поместили 55 человек.
ВАЖНО!
Все, кто приезжает в регион, обязан немедленно сообщать на «горячую линию» о своем прибытии. Телефоны «горячих линий»: 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.
ИСТОЧНИК KP.RU
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