2020-05-26T16:52:37+03:00
Общество

В Сочи более 600 детей получили в подарок мобильные телефоны

Школьникам необходимы гаджеты для онлайн-занятий
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи более 600 детей получили в подарок мобильные телефоны. Фото пресс-службы мэрии курортаВ Сочи более 600 детей получили в подарок мобильные телефоны. Фото пресс-службы мэрии курорта
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В Сочи 629 школьникам из многодетных и малообеспеченных семей подарили сотовые телефоны с бесплатным интернетом на 90 дней.

- Благодаря этому ученики могут дистанционно заниматься внеурочной деятельностью со своими учителями, школы принимают заявления на эти занятия. Также до 30 июня продолжается онлайн-работа учреждений дополнительного образования, - сообщила начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что с момента объявления карантина, все образовательные учреждения города были переведены на дистанционный формат обучения. Однако, не все семьи смогли обеспечить детей гаджетами. В общей сложности этой весной представители бизнеса и депутаты Городского Собрания Сочи подарили подросткам около 900 устройств для онлайн обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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