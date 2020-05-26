Новый детсад на Гидрострое будет готов до конца 2020 года

26 Май 2020 2020-05-26T18:09:43+03:00

Здесь создадут 240 мест для дошколят

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Детский сад по улица Валерия Гассия, 6/Д в Краснодаре распахнет свои двери в первом квартале 2021 года. Но прежде - обязательная процедура лицензирования.

Дошкольное учреждение будет рассчитано на 240 мест. Причем функционировать будут две полноценные ясельные группы.

- В ближайшие несколько лет наша задача - открыть в микрорайоне Гидростроителей пять новых детских садов, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов. - Темпы и этапы их возведения мы обсуждали на встречах с жителями.

Горожане, по словам градоначальника, внимательно следят за ходом работ. Детсад возводится рядом с уже заселенными домами. Компания работает опытная, график полностью выдерживают.

- Единственно возможное изменение сроков, которое мы вместе с жителями примем, - если объект будет сдан в эксплуатацию раньше срока, - добавляет Евгений Первышов.

Напомним, всего в Краснодаре за последние три года построены 15 детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU