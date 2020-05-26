2020-05-26T18:43:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим никто не отменял: В Краснодаре 26 мая за нарушение карантина оштрафовали 143 человека

Еще 49 жителей города получили предупреждение
Евгения СОРОКА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Карантинный режим в кубанской столицы будет действовать еще как минимум две недели. Правда, многие горожане пренебрегают собственной безопасностью и здоровьем своих детей. Краснодарцы продолжают прогулки в общественных местах без средств защиты, собираются большими компаниями на пикниках. Чтобы жители города не расслаблялись, парки, скверы и набережные продолжают патрулировать отряды самоконтроля. Они напоминают людям о действующем режиме.

- Если человек сразу выполняет просьбу мобильной группы - то получает лишь уведомление, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Если же фиксируют повторное или грубое нарушение, например, пикники у реки или посещение закрытых сейчас парков, то выписывают штраф.

Так, 26 мая 49 жителей города отделались предупреждением. 132 краснодарцам выписали штраф.

- На въездах в город проверили 4254 автомобиля, - уточняют в городской администрации. - 266 машин не пропустили в Краснодар из-за отсутствия пропусков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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