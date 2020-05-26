Не отвечает требованиям Роспотребнадзора: В Славянском районе закрыли рынок

26 Май 2020 2020-05-26T19:26:37+03:00

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23 мая в Краснодарском крае ослабили режим карантина. Открыться разрешили ряду предприятий. Важные условия для возобновления работы – соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, а также площадь помещения - она должна быть не более 400 квадратных метров.

- Общая площадь рынка непродовольственных товаров «Привоз» в Славянске-на-Кубани превышает допустимые цифры, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - Размещение торговых площадей не позволяет выполнить рекомендуемые требования.

Поэтому возобновление деятельности большой торговой точки в сложившейся эпидобстановке невозможно.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 мая 2020 года увеличилось на 89 человек. Общее число бoльных коронавирусом на Кубани достигло 3426, из них 207 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU