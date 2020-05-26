Не отвечает требованиям Роспотребнадзора: В Славянском районе закрыли рынок
23 мая в Краснодарском крае ослабили режим карантина. Открыться разрешили ряду предприятий. Важные условия для возобновления работы – соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, а также площадь помещения - она должна быть не более 400 квадратных метров.
- Общая площадь рынка непродовольственных товаров «Привоз» в Славянске-на-Кубани превышает допустимые цифры, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - Размещение торговых площадей не позволяет выполнить рекомендуемые требования.
Поэтому возобновление деятельности большой торговой точки в сложившейся эпидобстановке невозможно.
Напомним, число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 мая 2020 года увеличилось на 89 человек. Общее число бoльных коронавирусом на Кубани достигло 3426, из них 207 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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