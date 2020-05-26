Спор по адыгейской соли: В Краснодаре компанию заставили сменить этикетку запатентованного товара
В 2018 году в краснодарскую антимонопольную службу обратился предприниматель. Бизнесмен написал заявление о тому, что о нарушении производственной компании, которая поставляет товары в сеть магазинов Закона о защите конкуренции.
- С 2003 года заявитель реализовал «Адыгейскую соль», которая была запатентована, через розничную сеть, - рассказывает заместитель руководителя УФАС по Краснодарскому краю Карина Бжассо.
Однако с 2018 года торговая точка снизила закупки адыгейской соли у предпринимателя. При этом начала продажу соли с таким же названием и в схожей упаковке. Из-за этого предприниматель понес значительные убытки.
- Изучив материалы дела, Комиссия антимонопольного органа приняла решение о признании жалобы обоснованной и выдала производственной компании предписание об устранении нарушения, - добавляет начальник отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Карина Бжассо. - Однако компания не согласилась с вынесенным решением и обжаловало его в Арбитражный суд Краснодарского края.
Но Фемида подтвердила наличие в действиях компании акта недобросовестной конкуренции.
ИСТОЧНИК KP.RU