2020-05-26T21:50:34+03:00
Общество

На Кубани разработают программу по поддержке ИЖС

Таким образом, власти края хотят поддержать строительную отрасль
Евгения СОРОКА
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Количество объектов ИЖС снижается из-за недостатка свободных земельных участков.Количество объектов ИЖС снижается из-за недостатка свободных земельных участков.
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С 23 мая на Кубани ослаблен карантин - работу в крае возобновили порядка 1500 организаций строительной и смежных отраслей. Что интересно, пока действовали ограничения, комплекс не показал существенный спад.

- Например, ввод многоквартирного жилья с января по апрель увеличился на 7% по сравнению с 2019 годом, - говорит первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко. - Было сдано более 600 тысяч квадратных метров.

Однако застройщики говорят о снижении продаж жилья в апреле на треть, а где-то и на 50%.

– Чтобы поддержать застройщиков, предлагается до конца года субсидировать процентные ставки по кредитам. Но только, если соответствующее софинансирование будет из федерального бюджета, – пояснил замглавы региона. - Совокупный объем государственной поддержки может составить порядка одного миллиарда рублей.

Кроме того, в крае снизился объем введенного индивидуального жилья. Это, по данным администрации региона, связано с приостановкой деятельности МФЦ в условиях действующих ограничений. Количество объектов ИЖС снижается, причиной тому - недостаток свободной земли.

- Посмотрите по кадастру, пусть муниципалитеты проведут доскональную инвентаризацию ближайших земель, нарежут новые участки в пригородах и на окраинах и продают их, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев. - Сделайте краевую программу по поддержке индивидуального строительства и синхронизируйте ее с банками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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