2020-05-27T08:45:56+03:00
Общество

В центре Сочи продолжается активная реконструкция набережной пляжа Ривьера

Территория была увеличена в два раза
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В центре Сочи продолжается реконструкция набережной пляжа Ривьера. Уже снесли незаконные объекты. Сама территория увеличена в два раза и продлена до речной набережной.

- Над концепцией работали архитекторы совместно с историками – важной частью работ является сохранение исторического облика объекта, - отметили в администрации Сочи.

На участке одновременно трудятся порядка 50 специалистов. Они уже полностью заменили электрические коммуникации, вмонтировали в ступени главного входа набережной светодиодные светильники, проложили ливневки, воссоздали «советское» покрытие подпорной стены.

Также скульптор-реставратор уже восстановил знаменитую скульптуру «Пловцы», которая является визитной карточкой сочинской Ривьеры.

Был построен дополнительный вход на пляж. Его ступени могут использоваться в качестве скамеек для отдыха. Благодаря необычной конструкции, спускаться к набережной смогут и родители с колясками, и маломобильные граждане.

Также не забывают про озеленение. На закупку деревьев и кустарников потратили 11 миллионов рублей. В зоне брусчатки установят шесть клумб с 18 пальмами вашингтониями, многолетними кустарниками и другими растениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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