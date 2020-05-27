27 Май 2020 2020-05-27T08:29:03+03:00

В Краснодаре товаровед украла из кассы магазина 80 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

С января по апрель текущего года она забирала часть выручки

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Директор продовольственного магазина, расположенного на улице Московской, обратился в полицию Краснодара. Он сообщили, что в ходе ревизии была обнаружена недостача в размере около 80 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что деньги похитила товаровед магазина. С января по апрель текущего года ранее не судимая 40-летняя местная жительница забирала из кассы часть выручки.

Предполагаемую злоумышленницу задержали. Уже в отделе полиции она призналась в содеянном. Она рассказала, что на совершение преступления ее якобы подтолкнула нужда в деньгах на лекарства для родственницы.

- На нее завели уголовное дело. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU