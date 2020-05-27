Для жильцов общежития по улице Дзержинского администрация Краснодара приобрела еще 10 квартир

27 Май 2020 2020-05-27T10:16:22+03:00

Официально здание было признано аварийным и подлежащим сносу в 2016 году

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Первые четыре семьи из аварийного дома по Дзержинского в краевой столице стали новоселами еще в марте. Им предоставили новые двухкомнатные квартиры. Еще пять жильцов получат ключи от «однушек» в ближайшие дни.

Как рассказали в пресс-службе администрации Краснодара, уже завершена процедура торгов по приобретению еще пяти однокомнатных квартир, документы на них оформят в течение месяца.

Решение о расселении жильцов общежития глава Краснодара Евгений Первышов принял в декабре прошлого года. Тогда в муниципальную программу расселения из ветхого и аварийного жилья внесли соответствующие изменения.

Остается приобрести еще 18 однокомнатных квартир. По ним еще идут конкурсные процедуры. Завершить их планируют до конца лета.

Напомним, многоквартирный дом по Дзержинского, 125/8 литер «А» в Прикубанском округе ранее принадлежал Министерству обороны РФ и был передан муниципалитету уже в аварийном состоянии. Официально здание признано аварийным и подлежащим сносу в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU