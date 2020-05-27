Для жильцов общежития по улице Дзержинского администрация Краснодара приобрела еще 10 квартир
Первые четыре семьи из аварийного дома по Дзержинского в краевой столице стали новоселами еще в марте. Им предоставили новые двухкомнатные квартиры. Еще пять жильцов получат ключи от «однушек» в ближайшие дни.
Как рассказали в пресс-службе администрации Краснодара, уже завершена процедура торгов по приобретению еще пяти однокомнатных квартир, документы на них оформят в течение месяца.
Решение о расселении жильцов общежития глава Краснодара Евгений Первышов принял в декабре прошлого года. Тогда в муниципальную программу расселения из ветхого и аварийного жилья внесли соответствующие изменения.
Остается приобрести еще 18 однокомнатных квартир. По ним еще идут конкурсные процедуры. Завершить их планируют до конца лета.
Напомним, многоквартирный дом по Дзержинского, 125/8 литер «А» в Прикубанском округе ранее принадлежал Министерству обороны РФ и был передан муниципалитету уже в аварийном состоянии. Официально здание признано аварийным и подлежащим сносу в 2016 году.
ИСТОЧНИК KP.RU