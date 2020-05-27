27 Май 2020 2020-05-27T09:33:18+03:00

На Кубани местный житель угнал машину друга, чтоб отвезти домой своих знакомых

Его задержали сотрудники полиции на одной из автодорог Крыловского района

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Местный житель находился в гостях у потерпевшего в компании знакомых женщин. Под конец мероприятия злоумышленник решил развести гостей по домам, для чего взял ключи от автомобиля, принадлежащего хозяину дома.

Мужчина хотел вернуть машину, однако не успел, так как его задержали на одной из автодорог Крыловского района.

В отношении 45-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), завели уголовное дело.

- Материалы с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчину могут осудить на пять лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU