На Кубани с начала 2020 года отремонтировали 106 многоэтажек

27 Май 2020 2020-05-27T10:43:47+03:00

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Высокая собираемость взносов на капремонт в регионе позволила в два раза увеличить план 2020 года по объему финансирования. Это позволяет проводить комплексные работы в домах. Так, сначала 2020 года отремонтировали 106 многоэтажек.

Всего в 2020 году в регионе планируется обновить 933 МКД на сумму 3,6 миллиарда рублей. Так, порядка ста тысяч человек улучшат свои жилищные условия.

Как отметили в министерстве ТЭК И ЖКХ региона, строители ремонтируют крыши, инженерные коммуникации, обновляют фасады домов и меняют лифты.

Всего с 2015 года в крае было капитально отремонтировано 3103 многоэтажек. На эти цели выделили более 6 миллиардов рублей.

Напомним, для жильцов общежития по улице Дзержинского администрация Краснодара приобрела еще 10 квартир. Официально здание было признано аварийным и подлежащим сносу в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU