На Кубани с начала 2020 года отремонтировали 106 многоэтажек
Высокая собираемость взносов на капремонт в регионе позволила в два раза увеличить план 2020 года по объему финансирования. Это позволяет проводить комплексные работы в домах. Так, сначала 2020 года отремонтировали 106 многоэтажек.
Всего в 2020 году в регионе планируется обновить 933 МКД на сумму 3,6 миллиарда рублей. Так, порядка ста тысяч человек улучшат свои жилищные условия.
Как отметили в министерстве ТЭК И ЖКХ региона, строители ремонтируют крыши, инженерные коммуникации, обновляют фасады домов и меняют лифты.
Всего с 2015 года в крае было капитально отремонтировано 3103 многоэтажек. На эти цели выделили более 6 миллиардов рублей.
Напомним, для жильцов общежития по улице Дзержинского администрация Краснодара приобрела еще 10 квартир. Официально здание было признано аварийным и подлежащим сносу в 2016 году.
ИСТОЧНИК KP.RU