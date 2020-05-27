2020-05-27T10:28:06+03:00
Общество

Более 300 раз волонтеры Кубани бесплатно довезли врачей

При этом все меры безопасности соблюдали как водители, так и медики
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае уже два месяца реализуется акция «Довези врачи» Молодежки ОНФ в регионе. В ее рамках волонтеры помогают врачам добираться домой или на работу.

За это время совершили более 300 выездов. Помощь была оказана 26 медикам. Так, ребята довозили врачей с ночных смен или в период пересменок между станциями. При этом все меры безопасности соблюдали как водители, так и медики.

-Врачи и медсестры очень благодарны за помощь, оказанную в рамках акции «Довези врача». Несмотря на отсутствие общественного транспорта они успевали вовремя приехать на работу или пораньше уехать домой, - координатор Молодёжки ОНФ в Краснодарском крае Виктория Заика.

К акции присоединились таксопарки Яндекс.Такси (Таксопарк Южный и Таксопарк А-Плюс), они выделили для этого более 20 автомобилей. Также Ситимобил предоставил промокоды для бесплатного передвижения врачей.

- Даже свой день рождения в этом году, можно сказать, встретил с медиками, которых развозил домой после ночной смены, - поделился участник команды Молодежки ОНФ, член регионального штаба ОНФ Никита Костоправкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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