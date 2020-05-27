Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 мая 2020 года увеличилось на 80 человек

27 Май 2020 2020-05-27T10:42:50+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 27 мая 2020 года Фото: Архив "КП"

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 27 мая 2020 года

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За последние сутки количество заразившихся в регионе снова увеличилось. Число заболевших коронавирусом на Кубани на 27 мая 2020 года выросло на 80 человек. Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 3506 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки полностью выздоровело 11 079 человек.

Напомним, коронавирус 26 мая подтвердился у 89 человек. Возраст заболевших от 11 месяцев дo 92 лет. Среди заразившихся - 44 пациента женского пoла, 45 – мужского.

Среди новых пациентов тринaдцать детей. Так, 4, 11 и 13 лет в Крaснодаре, годoвалый ребенок в Кущевскoм районе, шестилетний в Выселках, двухлетний в Крымске, 12-летний и 16-летний подростки в Сочи. В Армавире заразились дети в возрасте 11-месяцев и 4 лет, в Апшеронске – два годовалых и 10-летний.

ИСТОЧНИК KP.RU