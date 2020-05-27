Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 27 мая 2020 года: число заболевших COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Как сообщает Оперативный штаб региона, коронавирус 27 мая подтвердился у 80 человек в возрасте от 5 до 88 лет. Среди заразившихся пятеро детей из Апшеронского, Кавказского и Курганинского муниципалитетов.
В Краснодаре и Кавказском районе – 16 и 11 новых пациентов. По семь - в Сочи и Армавире, шесть – в Белореченском, пять – в Тихорецком и четыре – в Апшеронском районах. По три – в Новороссийске и Мостовском районе, по два – в Гулькевичском, Курганинском, Новокубанском, Красноармейском и Кореновском муниципалитетах. По одному - в Тбилисском, Тимашевском, Динском, Отрадненском, Успенском, Крымском и Каневском районах, а также в Геленджике.
Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 27 мая 2020 года
- Общее число заболевших достигло 3506. При этом 2257 человек выписаны из больниц. 36 «тяжелых» пациентов на ИВЛ? - отметили в администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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