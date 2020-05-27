Крупнейший Дворец культуры под Краснодаром вскоре предстанет в новом образе

27 Май 2020 2020-05-27T11:39:44+03:00

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Дворец культуры в поселке Лорис реставрируют уже несколько лет. В прошлые годы заменили кровлю, двери, систему ливневок, санузлы, установили камеры видеонаблюдения. А в 2020 в планах у краснодарских властей обновить фасад.

- Это здание строилось на века, - считает мэр города Евгений Первышов. – Поэтому нам надо его не только сохранить, но и развивать дальше. Этот центр – пример для подражания.

К слову, ремонтируют храм искусства в Лорисе на средства городской и краевой казны, небезучастны остались и депутаты заксобрания и гордумы.

- Реставрация фасада стартовала весной 2020 года, - отмечает начальник управления культуры кубанской столицы Ирина Лукинская. – Завершатся работы 31 июля. Стены грунтуют и шпаклюют, восстанавливают гипсовые плиты, после этого здание покрасят. Кроме того, заменят напольную плитку и перила балконов.

Построено здание было в 1997 году, сейчас в нем занимаются 26 творческих коллективов. Учреждение посещают около 500 жителей в возрасте от 3 до 75 лет. В нём работают 37 сотрудников.

Масштабную реконструкцию проводят за счет городских и краевых средств.

ИСТОЧНИК KP.RU