От коронавируса в Сочи скончался 74-летний житель города

27 Май 2020 2020-05-27T11:50:08+03:00

В Сочи от COVID 19 умер 74-летний местный житель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилой сочинец больше месяца был подключен к аппарату ИВЛ

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Мужчина заболел еще 11 апреля и сразу был помещен в стационар. С 12 апреля он проходил лечение в сочинской инфекционной больнице №2.

Анализ на коронавирус дал положительный результат.

Врачи диагностировали у пациента двустороннюю полисегментарную субтотальную пневмонию тяжелого течения и дыхательную недостаточность. С 20 апреля его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

- В дальнейшем у него развилась полиорганная недостаточность. Несмотря на все принятые меры, спасти жизнь мужчины не удалось, - сообщает оперативный региональный штаб.

В министерстве здравоохранения края отметили, что у пациента были сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

За период с начала эпидемии от COVID 19 в крае скончалось 29 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU