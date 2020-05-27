2020-05-27T11:50:08+03:00
Общество

От коронавируса в Сочи скончался 74-летний житель города

Пожилой сочинец больше месяца был подключен к аппарату ИВЛ
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи от COVID 19 умер 74-летний местный жительВ Сочи от COVID 19 умер 74-летний местный жительФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мужчина заболел еще 11 апреля и сразу был помещен в стационар. С 12 апреля он проходил лечение в сочинской инфекционной больнице №2.

Анализ на коронавирус дал положительный результат.

Врачи диагностировали у пациента двустороннюю полисегментарную субтотальную пневмонию тяжелого течения и дыхательную недостаточность. С 20 апреля его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

- В дальнейшем у него развилась полиорганная недостаточность. Несмотря на все принятые меры, спасти жизнь мужчины не удалось, - сообщает оперативный региональный штаб.

В министерстве здравоохранения края отметили, что у пациента были сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

За период с начала эпидемии от COVID 19 в крае скончалось 29 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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