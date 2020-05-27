От коронавируса в Сочи скончался 74-летний житель города
Мужчина заболел еще 11 апреля и сразу был помещен в стационар. С 12 апреля он проходил лечение в сочинской инфекционной больнице №2.
Анализ на коронавирус дал положительный результат.
Врачи диагностировали у пациента двустороннюю полисегментарную субтотальную пневмонию тяжелого течения и дыхательную недостаточность. С 20 апреля его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
- В дальнейшем у него развилась полиорганная недостаточность. Несмотря на все принятые меры, спасти жизнь мужчины не удалось, - сообщает оперативный региональный штаб.
В министерстве здравоохранения края отметили, что у пациента были сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.
За период с начала эпидемии от COVID 19 в крае скончалось 29 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU