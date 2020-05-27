На Кубани шестилетний ребенок несколько дней проходил с пулей в подбородке

27 Май 2020 2020-05-27T12:32:03+03:00

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Пару дней назад мальчишки-соседи гуляли во дворе своего многоквартирного дома по улице Ленина в станице Кущевской. Арсений вынес из своего жилья отцовскую воздушку – похвастаться перед другом Максимом. Захватил и пару пулек с собой. Мальчишки заряжали оружие, стреляли по воробьям.

В какой-то момент Арсений случайно выстрелил в подбородок своего товарища. Можно только догадываться о том, каким образом и с какой целью это было сделано. Но сильной боли Максим не почувствовал, и потому решил не сообщать о произошедшем родителям. С пулькой в подбородке он проходил несколько дней, но потом все же рассказал бабушке.

- В приемное отделение ЦРБ мальчика поступил несовершеннолетний мальчик с пулькой от воздушки, которая застряла у него в челюсти на подбородке. Со слов бабушки, пару дней назад в него выстрелил соседский мальчик, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

В пресс-службе ГУ МВД информацию подтвердили. Там заявили, что по данному факту в ОМВД по Кущевскому району правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU