В Сочи устроили свадьбу на пляже во время карантина
В Сочи молодожены устроили шумную свадьбу на пляже. Таким образом, они нарушили режим карантина, который действует в Краснодарском крае до 6 июня. Напомним, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все массовые мероприятия в регионе запрещены, в том числе и свадьбы. Кроме того, все набережные и пляжи курорта закрыты для посещения. Их патрулируют мобильные отряды самоконтроля.
Свадьба пела и плясала на пляже в районе 72 километра в Лазаревском районе. Очевидцы нарушения позвонили в полицию. На место прибыли сотрудники дежурной части поселка Дагомыс.
- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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