2020-05-27T12:36:44+03:00
Общество

В Сочи устроили свадьбу на пляже во время карантина

Свидетели нарушения вызвали полицию
Зоя ВИШНЕВАЯ
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В Сочи устроили свадьбу на пляже во время карантина. Фото: архив КПВ Сочи устроили свадьбу на пляже во время карантина. Фото: архив КП
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В Сочи молодожены устроили шумную свадьбу на пляже. Таким образом, они нарушили режим карантина, который действует в Краснодарском крае до 6 июня. Напомним, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все массовые мероприятия в регионе запрещены, в том числе и свадьбы. Кроме того, все набережные и пляжи курорта закрыты для посещения. Их патрулируют мобильные отряды самоконтроля.

Свадьба пела и плясала на пляже в районе 72 километра в Лазаревском районе. Очевидцы нарушения позвонили в полицию. На место прибыли сотрудники дежурной части поселка Дагомыс.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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