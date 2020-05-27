В Крымском районе завершили первый этап по вводу в эксплуатацию нового участка «Троицкого группового водопровода»

27 Май 2020 2020-05-27T13:16:04+03:00

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Первый этап по вводу в эксплуатацию новой 18-ти километровой части водопровода в Крымском районе завершен. Власти региона обещают, что вода к жителям Крымска поступит к двум часам дня, в Новороссийск – к семи вечера, а в Геленджик вода вернется к девяти вечера. После того, как резервуары городов наполнятся, источник жизни будет поступать в дома, на это уйдет еще половина суток.

В 2020 году будут спроектированы три участка, их общая протяженность составит 27 км. С 2022 по 2023 годы приступят и завершат строительство. На эти цели из краевой казны выделили около 4 млрд рублей.

Напомним, «Троицкий групповой водопровод» был построен в 1971 году, за долгие годы использования сети сильно износились, что привело к постоянным прорывам.

- Сейчас строится дополнительная магистральная водопроводная сеть протяженностью 56 км, 18 из них уже готовы, - заключили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU