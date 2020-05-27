2020-05-27T13:16:04+03:00
Общество

В Крымском районе завершили первый этап по вводу в эксплуатацию нового участка «Троицкого группового водопровода»

Систему водоснабжения запустили
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.
Изменить размер текста:

Первый этап по вводу в эксплуатацию новой 18-ти километровой части водопровода в Крымском районе завершен. Власти региона обещают, что вода к жителям Крымска поступит к двум часам дня, в Новороссийск – к семи вечера, а в Геленджик вода вернется к девяти вечера. После того, как резервуары городов наполнятся, источник жизни будет поступать в дома, на это уйдет еще половина суток.

В 2020 году будут спроектированы три участка, их общая протяженность составит 27 км. С 2022 по 2023 годы приступят и завершат строительство. На эти цели из краевой казны выделили около 4 млрд рублей.

Напомним, «Троицкий групповой водопровод» был построен в 1971 году, за долгие годы использования сети сильно износились, что привело к постоянным прорывам.

- Сейчас строится дополнительная магистральная водопроводная сеть протяженностью 56 км, 18 из них уже готовы, - заключили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре 26 мая в обсерваторы направили 65 человек
Высокопоставленный полицейский из Крымского района покрывал браконьеров, но попался «на удочку» сам
На юго-западе Кубани расчистят 50 га охранных зон ЛЭП
В Краснодарском крае для поддержки бизнеса введут налоговые послабления
РНКБ предлагает юрлицам дистанционно оформить счет на льготных условиях
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
Заключить договор энергоснабжения «ТНС энерго Кубань» теперь можно не выходя из дома
Анапчанин соблазнился чужой открытой машиной и вынес из нее приборы
В Крымском районе завершили первый этап по вводу в эксплуатацию нового участка «Троицкого группового водопровода»
В Сочи устроили свадьбу на пляже во время карантина
На Кубани шестилетний ребенок несколько дней проходил с пулей в подбородке
От коронавируса в Сочи скончался 74-летний житель города
Крупнейший Дворец культуры под Краснодаром вскоре предстанет в новом образе
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 27 мая 2020 года: число заболевших COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 мая 2020 года увеличилось на 80 человек