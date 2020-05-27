27 Май 2020 2020-05-27T13:47:47+03:00

Анапчанин соблазнился чужой открытой машиной и вынес из нее приборы.

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы

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Как стало известно «Комсомолке», 25-летний анапчанин, прогуливающийся по улице Гребенская в городе-курорте, увидел припаркованную иномарку. Дернув за ручку двери, мужчина понял, что авто не закрыто. Воспользовавшись ситуацией, он залез внутрь.

Соблазнился местный воришка различными приборами на общую сумму около 7500 рублей. Анапчанин обчистил салон и удалился в неизвестном направлении. С заявлением о краже в правоохранительные органы обратился хозяин машины.

Житель Анапы вынес имущество из чужой машины.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. 25-летнего жителя Анапы задержали подозреваемого, в отдел он признался в содеянном. По его словам, украденное имущество он хотел перепродать, - уточнили «Комсомолке» в полиции Анапы.

К слову, часть имущества он вернул законному владельцу, а видеорегистратор успел сбыть. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU