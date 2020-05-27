Заключить договор энергоснабжения «ТНС энерго Кубань» теперь можно не выходя из дома

27 Май 2020 2020-05-27T14:07:04+03:00

Два месяца назад жизнь многих круто изменилась, повседневные, учебные дела и рабочие моменты пришлось перенести в онлайн

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Заочный режим обслуживания клиентов заставил и нас, энергетиков, обратить все внимание на дистанционные сервисы. Для удобства клиентов на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Краснодарского края и республики Адыгея теперь даже можно заключить или переоформить договор энергоснабжения. Для этого только нужно зайти на сайт ПАО «ТНС энерго Кубань» kuban.tns-e.ru в раздел «Напишите нам» в тему «Лицевой счет для клиентов компании» - Заключение договора/Оформление лицевого счета.

Эта опция доступна как клиентам компании, так и жителям Кубани и Адыгеи, которые пока не являются клиентами ПАО «ТНС энерго Кубань» — владельцам жилых помещений в многоквартирных и частных домах.

В новой форме обращения предусмотрены поля с информацией, необходимой для заключения договора при смене собственника старого или покупке нового частного дома или квартиры, и находится список доку-ментов, которые клиенту нужно прикрепить к заявке.

Обращение со сканированными копиями документов автоматически поступает в работу. Такое нововведение сократит время обработки заявки клиента за счет полноты первоначальной информации и исключения запроса дополнительной информации для создания обращения, а также решения вопроса за одно онлайн-обращение.

Справка о компании

ПАО «ТНС энерго Кубань» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 7 филиалов и 55 ЦОКов. Общество обслуживает более 55 тыс. потребителей — юридических лиц и более 1 млн 400 тыс. бытовых клиентов, что составляет 57,23 % рынка сбыта электроэнергии в регионе. Объем полезного отпуска электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2019 года составил 13,9 млрд кВт*ч.

ИСТОЧНИК KP.RU